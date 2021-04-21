Путин ввел постоянные выплаты на детей в неполных семьях и беременным женщинам

В ходе ежегодного послания Федеральному Собранию Владимир Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную программу поддержки семьям с детьми, который снизит уровень бедности.

Сейчас в среднем по России выплата на ребенка до трех лет составляет 5650-11300 рублей. Президент предложил отдельно поддержать семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля детям 8-16 лет, растущим в таких семьях, будет назначена выплата в 5650 рублей.

«Нужно помочь женщинам, которые ждут ребенка», – отметил Владимир Путин

В связи с этим глава государства предложил выплачивать по 6350 рублей в месяц беременным женщинам, оказавшимся в сложных условиях. А для матерей больничный оплачивать в 100%-м объеме.