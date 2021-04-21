Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за работу во время пандемии.
— Начало пандемии было временем абсолютной неопределенности. У меня лично была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания. Миллионы россиян, боровшихся с коронавирусом, работали быстро, качественно и на совесть, — сказал Путин.
Президент выразил благодарность врачам, ученым, учителям и всем, кто внес вклад в борьбу с пандемией.
Также глава государства поблагодарил предприятия непрерывного цикла, бизнес, гражданских и военных строителей, работников сельского хозяйства, а также работников социальных служб и волонтеров.
Путин подчеркнул, что россияне во время пандемии проявили выдержку, соблюдая «изматывающие, но необходимые меры предосторожности».
Вам будет интересно
По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, есть два варианта развития событий. При пессимистичном варианте пандемия...
02.04.2021 370
— Выдержку проявили граждане, соблюдая жизненно необходимые меры предосторожности. Тем самым мы поставили мощный заслон от пандемии. Миллионы стали волонтерами, выстраивая маршруты помощи, — заявил Путин.