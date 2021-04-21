Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за работу во время пандемии.

— Начало пандемии было временем абсолютной неопределенности. У меня лично была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания. Миллионы россиян, боровшихся с коронавирусом, работали быстро, качественно и на совесть, — сказал Путин.

Президент выразил благодарность врачам, ученым, учителям и всем, кто внес вклад в борьбу с пандемией.

Также глава государства поблагодарил предприятия непрерывного цикла, бизнес, гражданских и военных строителей, работников сельского хозяйства, а также работников социальных служб и волонтеров.

Путин подчеркнул, что россияне во время пандемии проявили выдержку, соблюдая «изматывающие, но необходимые меры предосторожности».

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