Названы два возможных срока окончания пандемии COVID-19 в России

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, есть два варианта развития событий.
При пессимистичном варианте пандемия COVID-19 в России продлится еще около года. Оптимистичный сценарий подразумевает, что с болезнью в стране будет покончено через полгода.
Наталья Пшеничная подчеркнула, что сроки развитие сценариев зависят от россиян – будут ли они выполнять требования по сдерживанию COVID-19, или нет.
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02.04.2021 34