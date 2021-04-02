Названы два возможных срока окончания пандемии COVID-19 в России

Автор: Сергей Агутин
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По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, есть два варианта развития событий.

COVID-19 в России
Фото: ru.sputnik.kg

При пессимистичном варианте пандемия COVID-19 в России продлится еще около года. Оптимистичный сценарий подразумевает, что с болезнью в стране будет покончено через полгода.

Наталья Пшеничная подчеркнула, что сроки развитие сценариев зависят от россиян – будут ли они выполнять требования по сдерживанию COVID-19, или нет.

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02.04.2021 34
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