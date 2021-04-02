Названы два возможных срока окончания пандемии COVID-19 в России

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, есть два варианта развития событий.

При пессимистичном варианте пандемия COVID-19 в России продлится еще около года. Оптимистичный сценарий подразумевает, что с болезнью в стране будет покончено через полгода.

Наталья Пшеничная подчеркнула, что сроки развитие сценариев зависят от россиян – будут ли они выполнять требования по сдерживанию COVID-19, или нет.