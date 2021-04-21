Специалисты установили, почему река в Петербурге покрылась пеной

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, одна из рек в Санкт-Петербурге превратилась в «пенную вечеринку». Специалисты установили, почему.

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Источник: vk.com/spb_today

Сотрудники Росприроднадзора и «Водоканала» осмотрели около 20 выпусков сточных вод в покрывшуюся пеной реку Волкова и Волковский канал. Все они находятся от улицы Ярослава Гашека до улицы Фучика.

Однако предполагаемая причина образования пены найдена в районе Поселковой улицы, 12. Там зафиксирован сброс сточных вод с поверхностно-активными веществами с территории промзоны. Информация передана в комитет по природопользованию.

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