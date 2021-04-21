Депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по международной политике Светлана Журова прокомментировала послание главы государства к Федеральному собранию, которое состоялось 21 апреля 2021 года.

По мнению депутата, в международной политике Россия придерживается стратегии построения добрых отношений с международным сообществом, но готова быстро и асимметрично отвечать на нападки. Особое внимание Светлана Журова обратила на инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% на 15 лет.

«Мы во время послания сидели рядом с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и как раз обсуждали этот вопрос. Многие регионы, которые не являются дотационными, в том числе Ленобласть, претендуют на серьезную финансовую поддержку на развитие инфраструктуры», – сообщила Светлана Журова

Депутат сообщила, что подобная финансовая поддержка может быть направлена в частности на строительство дорог в городах, граничащих с Санкт-Петербургом, развитие туризма и поддержку семей в трудном финансовом положении.

«Поддержка семей и детей – очень важная тема. Многие потеряли работу во время пандемии и таким людям надо оказывать помощь, – напомнила Светлана Журова

Депутат считает правильным, что дополнительные выплаты могут получить семьи с детьми школьного возраста, будущие матери и неполные семьи.