В Сестрорецке велосипедист упал с моста в реку после столкновения с электричкой и выжил

Невероятно везение случилось с мужчиной в Курортном районе Петербурга. После столкновения с поездом и полета с высоты в реку велосипедист отделался ушибами и испугом.

О происшествии рассказал очевидец в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург. Прогуливаясь в районе платформы «Курорт», он заметил сидящего под мостом мужчину. Над ним, на ж/д мосту лежал его поврежденный велосипед без заднего колеса.

Как отметил автор видео, мужчина возможно был пьян. Он упал с моста с высоты 4-х метров. Скорее всего «удар был не сильный, так как поезд едет перед платформой «Курорт» очень медленно». Однако силы удара хватило, чтобы мужчина вылетел с моста вниз.

Состояние пострадавшего автор ролика не уточняет. Были ли вызваны на место происшествия экстренные службы также неизвестно.