Лидер Rammstein Тилль Линдеманн спел советский хит на русском языке

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню «Любимый город».

Ознакомиться с советским хитом в исполнении Тилля Линдеманна можно на специализированных онлайн-площадках, в том числе и на YouTube.

Композиция «Любимый город» создана в 1939 году для кинофильма «Истребители». Музыку написал Никита Богословский, слова – Евгений Долматовский. Наиболее известный исполнитель песни – эстрадный певец Марк Бернес.