Лидер Rammstein Тилль Линдеманн спел советский хит на русском языке

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню «Любимый город».
Ознакомиться с советским хитом в исполнении Тилля Линдеманна можно на специализированных онлайн-площадках, в том числе и на YouTube.
Композиция «Любимый город» создана в 1939 году для кинофильма «Истребители». Музыку написал Никита Богословский, слова – Евгений Долматовский. Наиболее известный исполнитель песни – эстрадный певец Марк Бернес.
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06.04.2021 3709