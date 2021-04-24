Редакция ivbg.ru выяснила, как выглядят и сколько стоят самые дорогие квартиры в Выборгском, Гатчинском, Всеволожском районах 47 региона по нынешней версии Avito.ru.

Трехкомнатная квартира в Кудрово за 13 млн рублей

Большая квартира площадью 90 квадратных метров с дорогим ремонтом и двумя балконами находится на девятом этаже 18-этажного дома на Каштановой аллее, 3 в Кудрово. Продается недвижимость за 13 000 000 рублей.

Современный ремонт, встроенный электрический камин, совмещенный санузел с хорошим сантехническим оснащением и два застекленных балкона создают ощущения надежности и уюта. Квартира продается вместе с представленной выше мебелью. Единственный собственник недвижимости согласен на торг.

Трехкомнатная квартира во Всеволожске за 12,9 млн рублей

Большая квартира площадью 100,4 квадратных метра расположилась на 13 этаже 22-этажного дома по Колтушскому шоссе, 44 во Всеволожске. Полностью обставленная мебелью и техникой недвижимость продается за 12 900 000 рублей.

В квартире выполнен качественный ремонт. Также имеется хорошая отопительная система от застройщика. Во всех помещениях имеются натяжные потолки. По контурам комнат и кухни сделаны гипрочные уступы с освещением по контуру. Квартира оборудована добротной железной входной дверью. Вся кухонная техника – Siemens. Диван-кровать немецкого производства в гостинной позволяет вместить шесть человек. В совместном сан-узле теплые полы, а душевая кабина имеет функции хаммама и сауны. Въезжай и живи.

Четырехкомнатная квартира в деревне Бор Всеволожского района за 12 млн рублей

Огромная квартира с четырьмя комнатами общей площадью 157,2 квадратных метра с полной меблировкой в закрытом коттеджном поселке расположена на втором этаже двухэтажного дома. Находится по адресу Березовая аллея, 1. Недвижимость продается за 12 000 000 рублей.

Ремонт помещений выполнен из качественных и дорогих материалов. Цокольный этаж отведен под спа-сауну и подсобные помещения. На первом этаже кухня-гостиная с премиальной техникой, спальня, терраса с выходом на участок, где в хорошую погоду можно устроить пикник. Второй этаж жилой: три комнаты, санузел и широкий балкон. Есть два парковочных места и детская площадка. Территория поселка закрыта от посторонних и находится под круглосуточным видеонаблюдением — для комфорта и безопасности Вас и ваших близких.

Трехкомнатная квартира в деревне Мистолово во Всеволожском районе за 11,2 млн рублей

Квартира с красивым видом из окон площадью 76,7 квадратных метров расположена на втором этаже четырехэтажного дома в ЖК «Экосити» на улице Горная, 25 в деревне Мистолово. Недвижимость продается с мебелью и техникой за 11 200 000 рублей. В подарок идет кладовая — 8 квадратных метров.

Дорогой дизайнерский ремонт в квартире был закончен в июле 2020 году. В ходе работ применили экологичные отделочные материалы премиум класса. Занимались ремонтом профессиональные строители, поэтому стены идеально ровные на случай смены дизайна. В ванной комнате и туалете установлены двери скрытого монтажа. В квартире проведен высокоскоростной Интернет (оптика) 700 Мбит/сек и установлено современное трековое LED освещение.

Двухкомнатная квартира в Кудрово за 8,5 млн рублей

Просторная двухкомнатная квартира площадью 55 квадратных метров с дизайнерским ремонтом в современном стиле находится на восьмом этаже 12-этажного дома на улице Ленинградская, 7 в Кудрово. Недвижимость продается за 8 500 000 рублей.

В квартире дорогая кухня с цельной столешницей из натурального камня. Из него же сделаны подоконники и душевая. Качественная электрика АВВ -36 автоматов, а также хорошая инженерия и немецкая сантехника. Теплые полы в коридоре, на кухне и в ванной. Есть сауна. Имеется балкон, который полностью утеплен и приспособлен под кабинет. Безопасная входная дверь обладает шумоизоляцией. Заезжай и живи.

Четырехкомнатная квартира в деревне Новое Девяткино за 7,25 млн рублей

Очень теплая и уютная четырехкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров, расположена на седьмом этаже 10-этажного дома 1993 года постройки по улице Лесная, 6 в деревне Новое Девяткино. Продается недвижимость за 7 250 000 рублей.

Квартира имеет раздельный санузел. В большой комнате есть балкон. Чистая и ухоженная парадная, установлен новый лифт. Дом окружает озеро и лес. Во дворе хорошая детская площадка, оборудовано футбольное поле, баскетбольная площадка. Много парковочных мест. Приятные соседи.

Трехкомнатная квартира в Гатчине за 8,5 млн рублей

Квартира из трех комнат с узаконенной перепланировкой площадью 72 квадратных метров, расположена на третьем этаже пятиэтажки по улице Рощинская, 9А в Гатчине. Недвижимость продается за 8 500 000 рублей.

В квартире сделан дорогой ремонт с использованием высококачественных материалов: паркет, итальянская плитка, кухня на заказ, теплые полы, в том числе и на лоджии, дорогая сантехника и освещение, утепление по периметру. Из спальни есть выход в оборудованную гардеробную. Также в квартире имеется большой совместный санузел.

Трехкомнатная квартира в Выборге за 8,3 млн рублей

Квартира с тремя комнатами в новом жилом комплексе «Премиум» класса площадью 93 квадратных метров, находится на третьем этаже девятиэтажки по Ленинградскому шоссе, 47 в Выборге. Недвижимость продается за 8 300 000 рублей.

В квартире толстые стены, отличная звукоизоляция, высокие потолки 2,7 метра и хорошая вентиляция всех помещений. Пол — ламинат либо кафель. Есть система «тёплый пол». Потолки натяжные с точечными светильниками. Встроенная на кухне бытовая техника остается в квартире. Массивная, дорогая входная дверь оснащена надежными замками. В квартире также имеется регулятор температуры отопления. Содержание дома и придомовой территории находится в идеальном порядке.