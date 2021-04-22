В Ленобласть впервые поступила партия вакцины «КовиВак» от COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградскую область впервые поступили 1560 комплектов препарата от COVID-19 «КовиВак». Препарат создан в Центре имени Чумакова.

COVID-19
Фото: t.me/minobrnaukiofficial

Отличие от других вакцин в том, что «КовиВак» изготовлен на основе целого, но убитого вируса (остальные содержат часть генома возбудителя). По мнению экспертов, эта особенность поможет в борьбе с мутациями COVID-19.

Вакцинация препаратом проводится в два этапа с интервалом в две недели. Иммунитет формируется через две недели после получения второй вакцины.

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