По словам спасателей, Крошик отведал массу рыбных деликатесов: кета и кижуч, судак и щука, голец и горбуша и даже кальмар.

В «Фонде друзей балтийской нерпы» показали танцы довольного тюленя Крошика. Ластоногий исхудал после линьки, однако сотрудники фонда компенсировали эту проблему полноценным рыбным рационом.

По словам спасателей, Крошик отведал массу рыбных деликатесов: кета и кижуч, судак и щука, голец и горбуша и даже кальмар. В ответ Крошик начал танцевать от счастья.