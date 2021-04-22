«Довольный и сытый»: тюлень Крошик станцевал после вкусной рыбы — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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По словам спасателей, Крошик отведал массу рыбных деликатесов: кета и кижуч, судак и щука, голец и горбуша и даже кальмар.

В «Фонде друзей балтийской нерпы» показали танцы довольного тюленя Крошика. Ластоногий исхудал после линьки, однако сотрудники фонда компенсировали эту проблему полноценным рыбным рационом.

По словам спасателей, Крошик отведал массу рыбных деликатесов: кета и кижуч, судак и щука, голец и горбуша и даже кальмар. В ответ Крошик начал танцевать от счастья.

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19.04.2021 162
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