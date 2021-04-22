По словам спасателей, Крошик отведал массу рыбных деликатесов: кета и кижуч, судак и щука, голец и горбуша и даже кальмар.
В «Фонде друзей балтийской нерпы» показали танцы довольного тюленя Крошика. Ластоногий исхудал после линьки, однако сотрудники фонда компенсировали эту проблему полноценным рыбным рационом.
По словам спасателей, Крошик отведал массу рыбных деликатесов: кета и кижуч, судак и щука, голец и горбуша и даже кальмар. В ответ Крошик начал танцевать от счастья.
Вам будет интересно
Вместо необходимых для самостоятельной жизни 40 килограммов малышка весит всего 12. По информации пресс-службы «Водоканала», активисты поймали в Сосновом бору истощенного...
19.04.2021 162