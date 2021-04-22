В топе рейтинга оказался Всеволожский район. На втором и третьем месте Гатчинский и Выборгский районы.

По данным «Петростата» стало известно, где в Ленобласти скупают больше всего еды. В топе рейтинга оказался Всеволожский район, там продовольственных товаров было продано на 56,4 млрд рублей. В Гатчинском районе на еду потратили 21,6 млрд рублей. Выборгский район оказался на третьем месте, там было реализовано продовольствия на 18,9 млрд рублей.

Меньше всего еды скупают в самых отдаленных и малонаселенных районах. В Лодейнопольском эта цифра равна 2,1 млрд рублей, а в Подпорожском — 2,2 млрд рублей. За 2020 год в Ленобласти продали товара почти на 200 млрд. рублей. Об этом рассказали 47news.

Почитайте о том, как в Ленобласти вырос оборот розничной торговли, несмотря на его понижение по стране.