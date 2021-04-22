Стали известны районы Ленобласти, где скупают больше всего еды

Автор: Анастасия Щербакова
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Мировые цены на продовольствие растут пятый месяц подряд — Российская газета

В топе рейтинга оказался Всеволожский район. На втором и третьем месте Гатчинский и Выборгский районы.

По данным «Петростата» стало известно, где в Ленобласти скупают больше всего еды. В топе рейтинга оказался Всеволожский район, там продовольственных товаров было продано на 56,4 млрд рублей. В Гатчинском районе на еду потратили 21,6 млрд рублей. Выборгский район оказался на третьем месте, там было реализовано продовольствия на 18,9 млрд рублей.

Меньше всего еды скупают в самых отдаленных и малонаселенных районах. В Лодейнопольском эта цифра равна 2,1 млрд рублей, а в Подпорожском — 2,2 млрд рублей. За 2020 год в Ленобласти продали товара почти на 200 млрд. рублей. Об этом рассказали 47news.

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22.04.2021 75
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