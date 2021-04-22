Сейчас бетон готовят к нанесению гидроизоляции, а бетонные опоры моста скоро покрасят специальной краской.
«Ленавтодор» в своем Instagram аккаунте рассказал про мост через реку Парицу в Гатчинском районе, где сейчас активно идет ремонт.
Работа идет круглые сутки — специалисты встречают здесь рассвет, и заканчивают день. В данный момент работники готовят готовят бетон к нанесению гидроизоляции, а бетонные опоры моста скоро покрасят специальной краской.
Движение по мосту планируется открыть в мае этого года. Об этом рассказали 47channel.
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