В парке Выборга изнасиловали 16-летнюю школьницу

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 22 апреля в полицию Выборгского района обратилась 39-летняя жительница Выборга. Ее 16-летнюю дочь изнасиловали в парке возле Центральной районной больницы.

Преступление произошло около 23:00. Злоумышленник изнасиловал девушку под угрозой ножа. Пострадавшая сообщила, что на лице насильника была маска, а сам он ростом 170-175 сантиметров.

Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленника.

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23.04.2021 98
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