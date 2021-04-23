Рост цен на главные продукты в России обогнал инфляцию почти в три раза

В течение марта розничные цены на продукты, имеющие социальную значимость, практически в три раза превысили уровень инфляции.

Стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6 процента в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции. Такие данные содержатся в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает Лента.ру.

В утвержденном правительством перечне находятся 24 главных продукта. В январе и феврале они в среднем были на 13,5 и 15,35 процента дороже, чем год назад в тот же период. В марте разрыв с общей инфляцией увеличился, достигнув 2,7 раза, а в случае продовольственной инфляции (7,6 процента) наблюдается двукратный разрыв.

В целом инфляция оказалась выше в небогатых регионах, жители которых тратят существенную часть бюджета на еду.

Сильнее всего из социально значимых товаров подорожал картофель — на 58,1 процента, что в десять раз выше инфляции. Следом идут морковь (48,2 процента), сахар-песок (47,5 процента), куриные яйца (32,1 процента), гречневая крупа (31,6 процента) и подсолнечное масло (26,8 процента). Снизились цены в среднем только на белокочанную капусту и пшено.

Отмечается, что причиной роста цен является увеличение издержек предприятий, снижение производства сельскохозяйственных товаров, подорожание зерна на мировых рынках (влияет на стоимость кормов), слабеющий рубль, из-за которого дорожают импортное оборудование и сырье. Однако, по мнению экспертов, попытки ввести государственное регулирование цен приведут к тому, что либо потребителю придется столкнуться с подорожанием других товаров, либо у российских предприятий снизится производственный потенциал.

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