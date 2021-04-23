Геннадий Онищенко побеседовал со школьниками Ленобласти о пользе питания

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

На игровом уроке «Ценности и традиции моей семьи – здоровье и правильное питание» с учениками Новосельской школы Ломоносовского района поговорили о здоровье и семейных ценностях.

Сегодня, 23 апреля, В Новосельской школе Ломоносовского района провели игровой урок на тему «Ценности и традиции моей семьи – здоровье и правильное питание». С учениками поговорили о важности физического и духовного развития.

К беседе присоединился Геннадий Онищенко, первый зампред комитета Государственной Думы по образованию и науке. Он рассказал юным слушателям о правильном питании и важности соблюдения сбалансированности рациона.

Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти, отметил, что школьникам важно рассказывать о составляющих физического, духовного и социального благополучия. Чтобы ребята росли, имея правильные ориентиры.

Геннадий Онищенко побеседовал со школьниками Ленобласти о пользе питания школьники, Ломоносовский район, Ленобласть, Геннадий ОнищенкоФото: ЛенТВ24
Геннадий Онищенко побеседовал со школьниками Ленобласти о пользе питания школьники, Ломоносовский район, Ленобласть, Геннадий ОнищенкоФото: ЛенТВ24
Геннадий Онищенко побеседовал со школьниками Ленобласти о пользе питания школьники, Ломоносовский район, Ленобласть, Геннадий ОнищенкоФото: ЛенТВ24
Геннадий Онищенко побеседовал со школьниками Ленобласти о пользе питания школьники, Ломоносовский район, Ленобласть, Геннадий ОнищенкоФото: ЛенТВ24
Геннадий Онищенко побеседовал со школьниками Ленобласти о пользе питания школьники, Ломоносовский район, Ленобласть, Геннадий ОнищенкоФото: ЛенТВ24
Геннадий Онищенко побеседовал со школьниками Ленобласти о пользе питания школьники, Ломоносовский район, Ленобласть, Геннадий ОнищенкоФото: ЛенТВ24
Геннадий Онищенко побеседовал со школьниками Ленобласти о пользе питания школьники, Ломоносовский район, Ленобласть, Геннадий ОнищенкоФото: ЛенТВ24
Геннадий Онищенко побеседовал со школьниками Ленобласти о пользе питания школьники, Ломоносовский район, Ленобласть, Геннадий ОнищенкоФото: ЛенТВ24

Также прошел круглый стол о здоровом образе жизни с участием старшеклассников школ Ломоносовского района. Об этом рассказали ЛенТВ24.

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