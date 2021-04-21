Тосненские школьники будут решать тесты в специальных шлемах

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: 47channel
Фото: 47channel

Пройти учебные тесты можно будет силой мысли — для этого в шлем была предустановлена специальная программа.

В городе Тосно, школа №1 стала участником инновационного эксперимента. Ребята будут решать тесты по английскому, химии и истории в специальных шлемах. Ручки и тетради им для этого не понадобятся. Пройти учебные тесты можно будет силой мысли — для этого в шлем была предустановлена специальная программа.

Уникальный шлем был разработан в инновационном центре «Сколково». Об этом рассказали в 47channel.

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21.04.2021 93
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