Пройти учебные тесты можно будет силой мысли — для этого в шлем была предустановлена специальная программа.
В городе Тосно, школа №1 стала участником инновационного эксперимента. Ребята будут решать тесты по английскому, химии и истории в специальных шлемах. Ручки и тетради им для этого не понадобятся. Пройти учебные тесты можно будет силой мысли — для этого в шлем была предустановлена специальная программа.
Уникальный шлем был разработан в инновационном центре «Сколково». Об этом рассказали в 47channel.
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