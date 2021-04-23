В Царском Селе после реставрации открыли Лионский зал Екатерининского дворца

Автор: Анастасия Щербакова
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Дворцу постарались вернуть первоначальное очарование и роскошь — шёлк, золото, паркет с инкрустацией из перламутра. C 1 мая зал откроют для посетителей.

В музее-заповеднике «Царское Село» завершилась реставрация Лионского зала Екатерининского дворца. Масштабные восстановительные работы проходили в несколько этапов. Дворцу постарались вернуть первоначальное очарование и роскошь — шёлк, золото, паркет с инкрустацией из перламутра.

В Царском Селе после реставрации открыли Лионский зал Екатерининского дворца реставрация, Музей-заповедник «Царское село», Ленобласть, Екатерининский дворецФото: ЛенТВ24
В Царском Селе после реставрации открыли Лионский зал Екатерининского дворца реставрация, Музей-заповедник «Царское село», Ленобласть, Екатерининский дворецФото: ЛенТВ24
В Царском Селе после реставрации открыли Лионский зал Екатерининского дворца реставрация, Музей-заповедник «Царское село», Ленобласть, Екатерининский дворецФото: ЛенТВ24

Уникальный интерьер дворца декорирован 2,5 тоннами натурального лазурита. Это единственный в своем роде дворец в России.

Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Министр культуры России Ольга Любимова и директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова приняли участие в торжественной церемонии открытия. Презентация прошла пока только для журналистов, с 1 мая зал откроют для посетителей. Об этом рассказали ЛенТВ24.

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В Царском Селе после реставрации открыли Лионский зал Екатерининского дворца реставрация, Музей-заповедник «Царское село», Ленобласть, Екатерининский дворец
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