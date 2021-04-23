Библиотеки Ленобласти ждут гостей на космическую «Библионочь»

Всероссийская X юбилейная акция «Библионочь» стартует 24 апреля в областной универсальной научной библиотеке.

В этом году тема «Библионочи» – «Книга – путь к звездам». Акцию посвятят науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и иные культурные центры по всей стране проведут специальную тематическую программу.

Ленинградская областная универсальная научная библиотека станет центром библиотечной вселенной региона. Провести онлайн-марафон с мест событий помогут сотрудники областных библиотек, которые на некоторое время превратятся в корреспондентов прямого эфира. Викторины, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, творческие мастер-классы ожидают посетителей в библиотеках 47 региона.

«Библионочь – 2021» стартует в 17.00 в YouTube.