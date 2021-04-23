Госэконадзор заинтересовался неизвестными отходами в деревне Аро

Во Всеволожском районе местные жители обеспокоены неизвестным грунтом, который свозят грузовиками в деревню. Госэконадзор уже завел административное дело на собственника участка.

Об этом сообщает Online47 в пятницу, 23 апреля. На собственника земельного участка в деревне Аро Колтушского поселения возбудили дело по статье в 8.2 КоАП РФ. Ранее неравнодушные жители жаловались на то, что туда завозят подозрительный грунт.

Впоследствии стало известно, что грузовики свозили массы грунта из Красногвардейского района Петербурга. Сотрудники Госэконадзора даже организовали операцию по отслеживанию перевозчиков. Из них не все смогли предоставить положенные по закону документы на перевозимый груз, что послужило причиной возбуждения дела.