Почти пол миллиона рублей Ленобласть выделит на биоразлагаемую посуду

Автор: Анастасия Щербакова
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Для будущих фестивалей Ленобласти будет использоваться посуда из экологического пластика. Область собирается закупить порядка 10 тысяч таких наборов. 

Согласно информации портала госзакупок, 7 мая пройдет электронный аукцион на поставку одноразовой посуды из природных материалов для туристических фестивалей Ленинградской области. Начальная цена контракта составит 450 тысяч рублей.

Из техзадания контракта следует, что подрядчику необходимо будет предоставить 10 тысяч наборов посуды, состоящих из тарелок, стаканов, ножей и вилок. Наборы, приобретенные для туристов, будут сделаны из сахарного тростника или кукурузного крахмала.

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