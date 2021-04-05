Ремонт дорог в Выборге обойдется более чем в 120 млн рублей

Около 60-ти участков дорожного покрытия в Выборге начнут ремонтировать уже в ближайшее время. На эти цели из бюджета выделят больше 120 млн рублей.

Как сообщает в понедельник, 5 апреля пресс-служба администрации Выборга, основные работы в городе начнутся во второй половине весны.

Из местного и областного бюджетов на проведение ремонта запланировано 128,5 млн рублей. При этом, 35,5 млн поступят от бюджета города.

Полный список участков дорог, где будет проведен ремонт можно ознакомиться на сайте администрации Выборгского района.