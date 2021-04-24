Петербургские туроператоры прошлись по экологическим тропам Тосненского района

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Местные власти провели экскурсию по новому маршруту «В поисках исчезнувшей усадьбы» рассказывающий историю усадьбы «Пустынька», в которой любил жить Алексей Константинович Толстой.

В Тосненском районе местные власти провели для туроператоров Петербурга информационный тур по экотропам. Туроператоры посетили экскурсию по новому маршруту «В поисках исчезнувшей усадьбы» рассказывающий историю усадьбы «Пустынька», в которой любил жить Алексей Константинович Толстой.

Тропа проходит под землей, в Саблинских пещерах, где воссоздано подземное отражение усадьбы «Пустынька», а затем дорога ведет по территории Саблинского памятника природы.

Петербургские туроператоры прошлись по экологическим тропам Тосненского района Экотропы, Тосненский район, саблинские пещеры, Алексей Константинович Толстой, «В поисках исчезнувшей усадьбы»Фото: ЛенТВ24
Петербургские туроператоры прошлись по экологическим тропам Тосненского района Экотропы, Тосненский район, саблинские пещеры, Алексей Константинович Толстой, «В поисках исчезнувшей усадьбы»Фото: ЛенТВ24
Петербургские туроператоры прошлись по экологическим тропам Тосненского района Экотропы, Тосненский район, саблинские пещеры, Алексей Константинович Толстой, «В поисках исчезнувшей усадьбы»Фото: ЛенТВ24
Петербургские туроператоры прошлись по экологическим тропам Тосненского района Экотропы, Тосненский район, саблинские пещеры, Алексей Константинович Толстой, «В поисках исчезнувшей усадьбы»Фото: ЛенТВ24

Специалисты ознакомились и с потенциалом Лисинской усадьбы, насладились красотами Лисинского заказника и прогулялись по тропе. Об этом рассказали ЛенТВ24.

В Ленобласти продлили прием заявок на конкурс экоконцепций и идей по переработки отходов.

Вам будет интересно
Петербургские туроператоры прошлись по экологическим тропам Тосненского района Экотропы, Тосненский район, саблинские пещеры, Алексей Константинович Толстой, «В поисках исчезнувшей усадьбы»
"Перекрытый" Питер. На каких дорогах и улицах ограничат движение ради ЧМ-2018
До чемпионата мира по футболу-2018 остаётся всё меньше и меньше времени. Совсем скоро Северную столицу заполонят автобусы с туристами, футбольными...
14.06.2018 7008
Автор