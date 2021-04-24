Местные власти провели экскурсию по новому маршруту «В поисках исчезнувшей усадьбы» рассказывающий историю усадьбы «Пустынька», в которой любил жить Алексей Константинович Толстой.

В Тосненском районе местные власти провели для туроператоров Петербурга информационный тур по экотропам. Туроператоры посетили экскурсию по новому маршруту «В поисках исчезнувшей усадьбы» рассказывающий историю усадьбы «Пустынька», в которой любил жить Алексей Константинович Толстой.

Тропа проходит под землей, в Саблинских пещерах, где воссоздано подземное отражение усадьбы «Пустынька», а затем дорога ведет по территории Саблинского памятника природы.

Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24

Специалисты ознакомились и с потенциалом Лисинской усадьбы, насладились красотами Лисинского заказника и прогулялись по тропе. Об этом рассказали ЛенТВ24.

В Ленобласти продлили прием заявок на конкурс экоконцепций и идей по переработки отходов.