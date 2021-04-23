Предложить свои идеи можно до 25 июня включительно, однако регион будет предъявлять к ним высокие требования.

В пресс-службе администрации Ленобласти сообщили о продлении приема заявок на конкурс экоконцепций и идей по технологиям переработки отходов для Ленинградской области.

Напомним, что три лучших предложения организаторы готовы включить в программу создания комплексов, которые возведут в регионе для ликвидации мусора. Цель конкурса — поиск наиболее оптимальной концепции, которая поможет максимально избавить регион от мусора, а также сократить количество отходов на свалках.

Предложить свои идеи можно до 25 июня включительно, однако регион будет предъявлять к ним высокие требования. Продление сроков обеспечит больший выбор проектов, а их разнообразие — объективность окончательного решения, сообщили в администрации региона. Об этом рассказали 78.ru.

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