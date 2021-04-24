В акции примут участие более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов в ночь с 22 на 23 мая. Объединит их общая тема «Ночи музеев» — «Звук».

На официальной странице акции «Ночь музеев. Санкт-Петербург» ВКонтакте сообщили о готовящейся программе и регламенте проведения мероприятия. Все участники готовят специальную программу: выставки, экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции и концерты. Объединит их общая тема «Ночи музеев» — «Звук».

«Ночь музеев» пройдет в Санкт-Петербурге в офлайн-формате в ночь с 22 на 23 мая. Некоторые музеи будут работать с 18:00 до 23:00, а другие будут открыты всю ночь до 06:00. Программы во всех музеях будут организованы по сеансам. Продажа билетов начнется с 1 мая. Об этом рассказали 78.ru.

Почитайте наш материал о том, что библиотеки Ленобласти ждут гостей на космическую «Библионочь.