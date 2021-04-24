Красивое природное явление попало в объективы жителей Луги и посёлка Дзержинского.
Целый ряд фотографий радуги вчера опубликовали в социальных сетях жители Луги. Красивое природное явление было замечено в разных частях города.
Автор — Зилола Хомутова, Instagram.
Автор — Екатерина Лубянская, Подслушано в городе Луга, ВКонтакте.
Автор — Подслушано в городе Луга, ВКонтакте.
Автор — Татьяна Афанасьева, ВКонтакте.
Автор — Маринэ Успенская, ВКонтакте.
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