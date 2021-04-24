Жители Луги запечатлели весеннюю радугу в небе

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Кристина Вейвенко, Подслушано в городе Луга / vk.com

Красивое природное явление попало в объективы жителей Луги и посёлка Дзержинского.

Целый ряд фотографий радуги вчера опубликовали в социальных сетях жители Луги. Красивое природное явление было замечено в разных частях города.

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Автор — Зилола Хомутова, Instagram.

Жители Луги запечатлели весеннюю радугу в небе радуга, природное явление, природа, Лужский район, луга, дождь, весна
Жители Луги запечатлели весеннюю радугу в небе радуга, природное явление, природа, Лужский район, луга, дождь, весна

Автор — Екатерина Лубянская, Подслушано в городе Луга, ВКонтакте.

Жители Луги запечатлели весеннюю радугу в небе радуга, природное явление, природа, Лужский район, луга, дождь, весна
Жители Луги запечатлели весеннюю радугу в небе радуга, природное явление, природа, Лужский район, луга, дождь, весна

Автор — Подслушано в городе Луга, ВКонтакте.

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Автор — Татьяна Афанасьева, ВКонтакте.

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Автор — Маринэ Успенская, ВКонтакте.

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Жители Луги запечатлели весеннюю радугу в небе радуга, природное явление, природа, Лужский район, луга, дождь, весна
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