В Выборге высадят почти две тысячи зеленых насаждений

В Выборге начались работы по реконструкции зеленой зоны Садового сквера. Общественное пространство обзаведется новым освещением и пешеходными дорожками, а главное — новыми саженцами.

Информация об этом появилась на сайте администрации Выборгского района в пятницу, 24 апреля.

Как указано в сообщении, до осени 2021 года планируется благоустроить фрагмент территории по улице Садовой. Сквер будут реконструировать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Перед высадкой новых насаждений рабочим предстоит убрать часть старых деревьев и кустарников из-за их аварийного и больного состояния. Впоследствии в сквере появятся: 23 липы, 22 дуба черешчатого, 968 кустов спиреи, 952 кизильника и 24 барбариса, а также будет восстановлен почвенный покров газонов.