С 10:00 24 апреля Нижний парк снова украшают более 150 фонтанов и каскадов. Цены на билеты в этом сезоне оставят на уровне на уровне 2019.

В государственном музее-заповеднике «Петергоф» сегодня торжественно запустили фонтаны. Нижний парк снова украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе фонтаны-шутихи. Летний сезон в этом году пройдёт под знаком двух юбилейных дат: 300 лет водопроводящей системе фонтанов Петергофа и 300 лет птичьим вольерам возле дворца «Монплезир».

Цены на билеты в этом сезоне оставят на уровне на уровне 2019. Кроме того, расширили категорию льготных билетов. Инвалиды всех групп смогут посещать ГМЗ «Петергоф» бесплатно, вместе с одним сопровождающим.

Стоит отметить уникальность водопроводящей системы Петергофа. Вода течет за счёт естественного перепада высот между Ропшинской возвышенностью, где были обнаружены ключи, и уровнем на котором находятся фонтаны парка. Система служит безотказно с 1721 года по сегодняшний день. Об этом рассказали ЛенТВ24.