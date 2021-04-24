«Кассы в вагончиках»: в Токсове снесли вокзал, построенный в начале 20 века

В Токсове снесли железнодорожный вокзал, построенный в начале XX века по проекту финского архитектора. Об этом сообщил депутат Закса Борис Вишневский, который ранее просил сохранить постройку.

Фото: Фото: Борис Вишневский/Бумага Фото: Фото: Борис Вишневский/Бумага Фото: Фото: Борис Вишневский/Бумага

Об этом сообщает портал Бумага. Местные жители в соцсетях назвали произошедшее «варварством». За сохранение здания они боролись несколько лет. Единственное, что могло помочь им в этом — внести его в список архитектурных памятников, однако этого не произошло.

Теперь кассы вокзала располагаются в специальном вагончике. На месте уничтоженного вокзала должно появиться новое здание с утепленной мансардой под служебные помещения. Заказчик работ — дочерняя компания «РЖД».