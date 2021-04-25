На турнире в Петербурге собрали 479 тысяч рублей для семьи погибшего боксера

Автор: Сергей Агутин
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Все вырученные средства от продажи билетов на международный турнир по боксу «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» будут переведены семье погибшего спортсмена Максима Дадашева.

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Фото: rusboxing.ru

На «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» прибыли спортсмены из 15 государств, среди которых Куба, Таиланд, Нидерланды и Марокко. Боксеры из России завоевали четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.

Профессиональный боксер Максим Дадашев погиб в июле 2019 года в США после боя с Сабриэлем Матиасом. В Федерации бокса России сообщили, что на поддержку его семьи собрано 479 000 рублей.

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