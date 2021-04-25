Лжесотрудник банка украл 160 тысяч рублей у пенсионерки из Всеволожска

По информации ivbg.ru, 24 апреля в полицию Всеволожского района обратилась 75-летняя жительница Всеволожска.

Ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником безопасности одного из крупных российских банков. Мошенник рассказал, что якобы была зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с ее счета.

Для защиты накоплений он посоветовал перевести их на сторонний, «безопасный» счет. Пожилая женщина поверила мошеннику и перевела ему через банкомат почти 160 тысяч рублей.