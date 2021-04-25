В Лодейном Поле найден труп пенсионера, убежавшего из дома престарелых

По информации ivbg.ru, 24 апреля около 08:00 в полицию Лодейнопольского района сообщили о трупе пожилого мужчины на дороге к заброшенному радиозаводу «Вектор» в Лодейном Поле.
Прибывшие полицейские установили личность умершего – им оказался 74-летний постоялец Лодейнопольского дома-интерната для престарелых. Он самовольно покинул учреждение 13 апреля и ушел в неизвестном направлении.
Признаков насильственной смерти на теле визуально не зафиксировано. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.
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