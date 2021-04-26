В Толоконниково мужчину с ножом обезвредили так, что пострадавшим оказался он 

По информации ivbg.ru, 25 апреля возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после происшествия в поселке Толоконниково.

Еще 20 марта в местном кемпинге 51-летний покупатель поссорился с владельцем магазина и достал нож. За владельца магазина вступился очевидец. Они обезвредили посетителя, в результате чего тот получил травму головы.

В больницу его доставил все тот же очевидец. Полиции пострадавший сказал, что ему якобы не давали выйти из торговой точки.