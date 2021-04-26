В частных приютах содержится 2,5 тысячи собак и 300 кошек. Они существуют в основном за счет благотворителей.

В Ленобласти официально насчитали почти 13 тысяч бродячих животных. В Управлении по ветеринарии отметили, что их число может быть в разы больше. Чаще всего брошенными оказываются дачные собаки после окончания летнего сезона.

В частных приютах содержится 2,5 тысячи собак и 300 кошек. Они существуют в основном за счет благотворителей. Для того чтобы получить поддержку от региона, им нужно официально зарегистрироваться как некоммерческая организация.

По словам Сергея Башарова, заместителя начальника Управления ветеринарии Ленинградской области, в стране мало государственных приютов, а в Ленобласти их совсем нет, вопрос только на стадии обсуждения. В области есть 15 приютов зарегистрированных, а также 20 приютов не зарегистрированных, но в которых животные содержатся. Об этом рассказали ЛенТВ24.

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