Руководить госприютами должен разбирающийся в этом человек, а также рациональнее было профинансировать частные приюты, считают эксперты.

В Петербурге недавно сообщили об открытии первых государственных приютов для бездомных животных. Эксперты высказали сомнения по поводу этой идеи и выдвинули свои предложения. По их мнению, руководить госприютами должен разбирающийся в этом человек, а также рациональнее было профинансировать частные приюты, считают эксперты.

Директор благотворительного фонда «Верность» Татьяна Титова отметила, что разумнее всего было бы построить приюты за государственные средства, а управление отдать некоммерческим организациям.

По словам Титовой, частные приюты содержат безнадзорных собак на пожертвования и сами решают, брать животные или нет. А отдавать пожизненное содержание животных государству не правильно, заявила директор фонда. В дальнейшем это может привести к тому, что животных будут усыплять. Пока по закону собака находится в приюте всю оставшуюся жизнь, напомнила Титова.

— Если они будут действовать по принципу отлов, вакцинация, выпуск, то для этого не нужен государственный приют. Строить лучше там, где приют не будет никому мешать, в городе это сделать не реально, — сказала Титова.

Свое мнение высказала и директор «Республики кошек» Анна Кондратьева. Заниматься бездомными животными должны исключительно некоммерческие организации, чтобы это было максимально эффективно, отметила Анна, добавив, что в идею госприютов она не верит. По её словам, лучшим вариантов было бы выделить средства уже существующим приютам, а не тратить деньги на новые. Об этом рассказали 78.ru.