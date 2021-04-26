Привитые «Спутником V» смогут прилетать на Кипр без теста на коронавирус

С 10 марта туристы, которые сделали прививку от COVID-19 российским препаратом «Спутник V, смогут прилетать на Кипр без необходимости делать тест на коронавирусную инфекцию.

Это станет возможным по завершении на острове ранее объявленного трехнедельного карантина, уточнил председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос.

Как уточняет телеканал «Альфа», глава госкомитета заметил, что «отсутствие одобрения вакцины «Спутник V» со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения, заметив, что между Брюсселем и Москвой ведутся соответствующие переговоры.

— Это дает основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей, — уточнил Пердиос.

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Напомним, в период с 26 апреля по 9 мая на Кипре объявлен жесткий локдаун, спровоцированный ухудшением ситуации с COVID-19. На острове перестали работать кафе, рестораны и магазины, а также введен комендантский час.