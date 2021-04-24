Аэрофлот вернет деньги за несостоявшийся отпуск на Кипре, но не всем

Российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что вернет деньги за билет или перенесет дату полета тем, кто приобрел путевки на Кипр. Однако есть свои нюансы.

Пассажирам, собиравшимся лететь на отдых в Кипр из Москвы или Петербурга в период с 26 апреля по 16 мая, предложили два варианта. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что можно будет либо полностью вернуть деньги за билеты, либо перенести поездку на другую дату после отмены коронавирусных ограничений в республике.

Также сообщается, что предложенные авиакомпанией варианты будут возможны один раз, без разницы в тарифах и платы за переоформление, на любую дату до конца 2021 года.

Напомним, что о намерении ввести локдаун Кипр объявил 23 апреля. Ограничения в стране начнут действовать с 26 апреля по 9 мая.