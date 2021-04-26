За работу в майские праздники россиянам положен двойной оклад

Норма оплаты закреплена в статье 153 Трудового кодекса России и в письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни».

Об этом напомнил судебный эксперт Юрий Капштык, сообщает «Российская газета». Он отметил, что если сотрудника привлекают к работе в нерабочие или праздничные дни, они имеют право на двойной оклад. Однако за работу с 4 по 7 мая, которые объявлены Владимиром Путиным нерабочими, россияне получат оплату как в обычные дни.

По словам юриста правового центра «Человек и закон» Елизаветы Владимировой, понятия «выходные» и «нерабочие дни» различны по подходу к оплате труда работающих в эти дни сотрудников. Не коснется норма о двойной оплате работников непрерывных производств. Как пишет news.ru, указ президента России о нерабочих днях с 1 по 10 мая снова содержит нормы, не прописанные в Трудовом кодексе, так как в документе нет понятия «нерабочие дни с сохранение заработной платы.