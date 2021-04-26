Вице-премьер России отметила, что регионам страны выданы рекомендации о соблюдении уже действующих коронавирусных мер.

Дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса вводить в майские праздники не будут. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Российским регионам выданы рекомендации о соблюдении уже действующих коронавирусных мер, сообщила вице-премьер. В каждом субъекте страны снимают ограничение согласно текущей ситуации с коронавирусом на их территории. Об этом рассказали 78.ru.

Напоминаем, что Владимир Путин утвердил, что праздничные майские дни продлятся с 1 по 11 мая , то есть 10 дней. Это связано с прогнозами об очередной волне коронавирусной инфекции.

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