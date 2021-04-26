Голикова: новые ограничительные меры в связи с пандемией в майские праздники вводить не будут

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19 — Российская газета
Фото: Сергей Николаев / РГ

Вице-премьер России отметила, что регионам страны выданы рекомендации о соблюдении уже действующих коронавирусных мер.

Дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса вводить в майские праздники не будут. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Российским регионам выданы рекомендации о соблюдении уже действующих коронавирусных мер, сообщила вице-премьер. В каждом субъекте страны снимают ограничение согласно текущей ситуации с коронавирусом на их территории. Об этом рассказали 78.ru.

Напоминаем, что Владимир Путин утвердил, что праздничные майские дни продлятся с 1 по 11 мая , то есть 10 дней. Это связано с прогнозами об очередной волне коронавирусной инфекции.

Также почитайте наш следующий материал — «Сэкономить не получится»: эксперт рассказал, во сколько россиянам обойдется отдых на майские праздники.

Вам будет интересно
Голикова: новые ограничительные меры в связи с пандемией в майские праздники вводить не будут Татьяна Голикова, пандемия, ограничительные меры, майские праздники, Майские каникулы, майские выходные, коронавирус
За работу в майские праздники россиянам положен двойной оклад
Норма оплаты закреплена в статье 153 Трудового кодекса России и в письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ...
26.04.2021 23
Автор