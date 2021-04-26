«Удивительное рядом»: в Петербурге утка свила гнездо в клумбе и высиживает в ней яйца — фото

Петербуржец стал свидетелем удивительной картины — у одной из станций метро в Северной столице утка обустроила свое жилище прямо в клумбе с можжевельником, где высиживает свое будущее потомство.

Фото: Павел Глазков Павел Глазков Павел Глазков

Кадрами поделился Павел Глазков в социальной сети «Вконтакте», однако не уточнил, где именно запечатлел необычное пристанище для утки-кряквы. Вероятно, чтобы как можно меньше людей узнало об этом.

«Кряква одна из самых обычных птиц Петербурга. В нашем городе сформировалась уже своя городская популяция этих уток. По результатам зимнего учета водоплавающих птиц этой зимой в Петербурге обитало 10.350 уток этого вида. Кряквы в большом количестве выводят птенцов в Санкт-Петербурге», — пишет на своей странице автор снимков.