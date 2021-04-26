В Ленобласти забронировано 98 % жилья в преддверии майских праздников

Ленинградская область заняла одну из лидирующих позиций в списке направлений для майского отдыха. В регионе уже забронировано 98% жилья для загородного отдыха, а стоимость его аренды увеличилась на 30%.

Об этом пишет портал Peterburg2 на основе данных сервиса «Авито.Недвижимость». По сравнению с 2020 годом спрос на аренду дачи увеличился почти на 503%, на съем дома – на 451%, на аренду коттеджа – 274%, на аренду таунхауса – на 90%.

Также доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов отмечает, что в преддверии майских праздников повысился не только спрос на отдых в регионе, но и стоимость аренды жилья. По его словам, к концу апреля текущего года цена аренды для загородного отдыха увеличилась ,в среднем, на 30%.