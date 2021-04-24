Медработники, пожарные, полиция, технические и коммерческие структуры — вот часть тех профессий, кого не впечатлит новость о выходных.

Президент Владимир Путин подписал вчера, 23 апреля, указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Многим россиянам предстоит провести дома с 1 по 10 мая, однако есть целый ряд профессий, которые проведут эти дни на работе.

Руководитель кадровой компании APC Personal, Марина Полякова, рассказала «Невским новостям» кому «не светят» длинные каникулы. По её словам, обычно всероссийские выходные не влияют на работу сотрудников технических служб, а также сотрудников обслуживающих бизнес.

Те кто работают посменно также будут продолжать работать. Это касается сотрудников экстренных служб, полиции, скорой, пожарных. Всех тех, кто работают 365 дней в году. Коснется это и коммерческие структуры, где бизнес не привязан к режиму праздников и у сотрудников сменный график.

Помимо прочего эксперт советует изучить трудовой договор, чтобы узнать, как оплачивается ваша работа в праздничные дни. В некоторых структурах могут оплачивать компенсацию за государственные праздники. Об этом рассказали в «Невских новостях».