В Эрмитаже с 1 мая появится льготная категория билетов

Эрмитаж решил вернуть возможность бесплатно посещать музей. Однако акция будет доступна не всем.

Так, с 1 мая посетить музей бесплатно смогут дети до 18 лет, студенты российских учебных заведений, а также пенсионеры и инвалиды I и II категорий России и стран Евразийского экономического союза. Также бесплатный билет будет предоставлен сопровождающим людей с инвалидностью.

«Привилегированные билеты будут выдаваться по опредёленным квотам и потребуют документального подтверждения статуса: студенческого билета, пенсионной книжки и так далее», — говорится в сообщении пресс-службе музея.

Новые билеты доступны на сайте Государственного Эрмитажа в разделе «Входные билеты по спецпредложению». Если бесплатные билеты закончились, то льготные категории граждан смогут попасть в Эрмитаж за 300 рублей и заплатить всего 200 рублей за посещение Музея Императорского фарфорового завода.