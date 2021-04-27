На зеленогорском стадионе будет тренироваться финская сборная по футболу

Также в Санкт-Петербурге может тренироваться команда Словакии.
По информации пресс-службы Смольного, в Курортном районе Санкт-Петербурга будут тренироваться футболисты из Финляндии.
Отмечается, что сборная скандинавской страны будет готовиться на стадионе в Зеленогорске к чемпионату Европы по футболу.
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13.04.2021 202