На зеленогорском стадионе будет тренироваться финская сборная по футболу

Также в Санкт-Петербурге может тренироваться команда Словакии.

По информации пресс-службы Смольного, в Курортном районе Санкт-Петербурга будут тренироваться футболисты из Финляндии.

Отмечается, что сборная скандинавской страны будет готовиться на стадионе в Зеленогорске к чемпионату Европы по футболу.