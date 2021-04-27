В Гатчине во время субботника была обнаружена укулеле — фото

Также во время уборки территории нашли стеклянную посуду.
По информации Администрации Гатчинского района, во время уборки дворов по Карла Маркса 22 и Чкалова 51, была обнаружена укулеле и стеклянная посуда в хорошем состоянии.
Отмечается, что инструмент был аккуратно завернут в ткань и лежал на полу заброшенного здания.
В администрации района заявили, что находки пополнят коллекцию музея истории Гатчины.
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16.04.2021 164