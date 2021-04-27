В Санкт-Петербурге и Ленобласти пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде»

Автор: Александр Селиванов
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В рамках неё будет организовано занятие йогой в Севкабель порту и концерт в Никольских рядах.

По информации организаторов мероприятия, акция «На работу на велосипеде» прейдет в Санкт-Петербурге и Ленобласти 21 мая.

Отмечается, что в этот день в области и городе автосервисы и магазины станут местами для отдыха, перекуса и обслуживания велосипедов.

В 19:00 пройдет концерт в Никольских рядах.

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