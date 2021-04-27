Большинство россиян проведут длинные майские праздники дома

Согласно исследованию «Авито» среди 10 тысяч россиян, 42% опрошенных планируют провести длинные майские праздники дома.

Около 32% респондентов отправятся на дачу. Еще 11% поедут в путешествие по России. С точки зрения видов досуга 40% россиян на длинных выходных собираются жарить шашлыки. А 32% проведут время на природе.

Также 28% опрошенных хотят устроить генеральную уборку в квартире, а 25% участников – уборку на даче или на участке. На юг страны отправятся 7% респондентов, а 2% – за границу.