Проститутка украла смартфон Apple и пистолет у жителя Выборга

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 25 апреля в полицию Выборгского района обратился 50-летний житель Выборга, которого обокрала проститутка.

Мужчина познакомился с женщиной, а когда узнал род ее занятий, пригласил к себе. О дальнейшем он умолчал, но рассказал, что утром обнаружил пропажу смартфона фирмы Apple за 45 тысяч рублей и травматического пистолета «Гроза».

Предполагаемую преступницу разыскивает полиция.

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