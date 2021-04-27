Проститутка украла смартфон Apple и пистолет у жителя Выборга

По информации ivbg.ru, 25 апреля в полицию Выборгского района обратился 50-летний житель Выборга, которого обокрала проститутка.

Мужчина познакомился с женщиной, а когда узнал род ее занятий, пригласил к себе. О дальнейшем он умолчал, но рассказал, что утром обнаружил пропажу смартфона фирмы Apple за 45 тысяч рублей и травматического пистолета «Гроза».

Предполагаемую преступницу разыскивает полиция.