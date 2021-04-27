Владимир Цой рассказал о подходящих к концу работах в Арсеналах Выборгского замка

Он показал фото отреставрированного здания.
Источник: Владимир Цой vk.com/id432917
Источник: Владимир Цой vk.com/id432917
По словам Владимира Цоя, практически закончены работы в Арсеналах Выборгского замка.
Отмечается, что реставраторам удалось раскрыть очень выразительную средневековую кладку внешней стены в здании.
Видно, что каменная кладка контрастирует с оштукатуренной более поздней внутренней кирпичной стеной.
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27.04.2021 32