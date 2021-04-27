Владимир Цой рассказал о подходящих к концу работах в Арсеналах Выборгского замка

Автор: Александр Селиванов
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Он показал фото отреставрированного здания.

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Владимир Цой рассказал о подходящих к концу работах в Арсеналах Выборгского замка Россияне, Россия, Реставрация в России, Реставрация в Ленобласти, реставрация, Реставраторы, Ленобласть, Замки в России, Замки в Ленобласти, замки, Выборгский район, Выборгский Замок, Выборгский Арсенал, Выборг, Владимир Цой, АрсеналыИсточник: Владимир Цой vk.com/id432917

По словам Владимира Цоя, практически закончены работы в Арсеналах Выборгского замка.

Отмечается, что реставраторам удалось раскрыть очень выразительную средневековую кладку внешней стены в здании.

Видно, что каменная кладка контрастирует с оштукатуренной более поздней внутренней кирпичной стеной.

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27.04.2021 32
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