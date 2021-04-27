Стартовали конкурсы на разработку проектно-сметной документации объектов культурного наследия 47 региона

В этом году проекты реставрации разработают для «Обелиска братьям Броглио», «Колонны двух императоров», «Капеллы и некрополя на острове Людвигштайн» в парке Монрепо города Выборга. Отметим, что в прошлом году были разработаны проекты реставрации «Флигеля для гостей» и «Грота Медузы». В этом году планируется приступить к их сохранению.

Ранее мы рассказывали, что на Библиотечный флигель в выборгском парке Монрепо вернулся флюгер в виде флажка, который украшал здание на протяжении двух столетий до отправки на реставрацию. В целом на восстановление исторических зданий в Выборге выделят более 250 млн рублей. Средства направят на восстановление погреба под башней Олафа и винного погреба, Кузнечного дворика, двух башен — Райской и Сапожника.

Проектно-сметную документацию разработают и для реставрации водонапорной башни в Приоратском парке Гатчины. Башню предлагается отреставрировать в существующем облике, но при этом оборудовать в верхней части открытую смотровую площадку.

Окончание реставрации в 2021 году ожидается в Музейном центре в Рождествено, Доме станционного смотрителя в Выре, Доме наместника и трех корпусах Цейхгауза Выборгского замка.

Еще на 7 объектах области в этом году продолжатся ремонтно-реставрационные работы. А для 14 объектов культурного наследия готовится проектная документация. В комитете по охране культурного наследия Ленобласти отмечают, что в прошлом году были сделаны проекты реставрации 21 объекта культурного наследия.