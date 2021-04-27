В Кировском районе обнаружили сумку с расчлененными человеческими останками и ручной пилой

Останки направили в морг на исследование.
По информации правоохранительных органов, сумка с человеческими останками была обнаружена в 100 метрах от железнодорожной станции Войбокало в Кировском районе Ленинградской области. Сумка лежала в пожарном водоёме.
Отмечается, что предположительно останки принадлежат женщине, которая пропала ещё в мае 2017 года.
Фрагменты черепа и костей направили в морг на исследование. Также в сумке обнаружили ручную пилу и нож.
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06.04.2021 369
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